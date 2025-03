Was heute an der Börse wichtig wird Zaghafte Erholung im Dax – Bayer-Aktie stürzt ab

Von reuters , llb 24.03.2025 - 11:13 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Bayer (Logo): Der Hersteller Bayer weist Vorwürfe zurück, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat sei krebserregend. (Quelle: Karl F. Schöfmann/imago-images-bilder)

Die neue Woche beginnt an den Märkten mit vorsichtigem Optimismus. Im Fokus: Bayer und die Entwicklungen in der Türkei. Ein Überblick.

Der Dax ist mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Zum Handelsbeginn am Montag notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent fester bei 23.075,76 Punkten. Damit erholen sich die Kurse leicht von den Verlusten zum Wochenschluss. Bereits in der Vorwoche hatte der Dax bei 23.476 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht – allerdings fehlten danach die Anschlusskäufe, und viele Anleger nutzten das hohe Niveau für Gewinnmitnahmen.

Hoffnung auf milde Zölle treibt Kurse

Im Fokus der Marktteilnehmer steht nun die mögliche Einführung neuer US-Zölle, über die in dieser Woche Klarheit erwartet wird. Noch sind die Details unklar.

"Die Hoffnung der Anleger ist, dass diese gezielter gegen einzelne Branchen gerichtet sind, was den Schaden in der gesamten Wertschöpfungskette des Welthandels geringer ausfallen lassen könnte", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. "Es ist also ein Fall von 'weniger schlimm als befürchtet', der die Kurse heute Morgen auch in Frankfurt steigen lässt. Von Freude über diese Nachricht kann man beileibe nicht sprechen."

US-Börsenuneinheitlich: Technologiewerte mit leichtem Auftrieb

An der Wall Street verlief der Handel zum Wochenschluss eher unspektakulär. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stagnierte und schloss nahezu unverändert bei 41.985,35 Punkten. Auch der marktbreite S&P 500 kam kaum von der Stelle und beendete den Handelstag bei 5.667,56 Punkten. Lediglich der technologielastige Nasdaq konnte mit einem Zuwachs von 0,5 Prozent auf 17.784,05 Punkte etwas Boden gutmachen.

Viele Anleger agieren aktuell vorsichtig – der Blick richtet sich zunehmend auf die bevorstehenden Zollentscheidungen der US-Regierung. Sie könnten direkten Einfluss auf den Welthandel und insbesondere auf technologiegetriebene Geschäftsmodelle haben. Neue Impulse von Unternehmenszahlen oder Konjunkturdaten blieben zum Wochenausklang aus.

Trotz der Zurückhaltung zeigten sich einige Tech-Titel widerstandsfähig – ein Zeichen, dass Investoren selektiv auf wachstumsstarke Segmente setzen. Ob dieser Trend anhält, dürfte stark davon abhängen, wie die US-Handelspolitik konkret ausgestaltet wird.

Wechsel im MDax und SDax – Neue Gesichter, alte Bekannte

Zum Wochenbeginn greifen auch die planmäßigen Veränderungen in den deutschen Nebenwerte-Indizes. Während der Dax unverändert bleibt, kommt es im MDax und SDax zu mehreren Umstellungen.

Neu im MDax sind ab sofort der Panzergetriebe-Hersteller Renk, der Vermögensverwalter DWS sowie der Online-Broker Flatexdegiro. Sie rücken aus dem SDax auf und ersetzen dort Unternehmen, die in der Gewichtung nach unten gerutscht sind.

In den SDax absteigen müssen hingegen der Finanzdienstleister Hypoport, der Spezialglashersteller Schott Pharma sowie der Wafer-Produzent Siltronic. Ein weiterer Wechsel ergibt sich durch die laufende Übernahme des Online-Händlers About You durch Zalando: About You fliegt aus dem Index – ersetzt wird das Unternehmen durch den IT-Sicherheitsdienstleister Secunet.

Für Anleger haben solche Veränderungen vor allem dann Bedeutung, wenn indexgebundene Fonds und ETFs ihre Gewichtungen anpassen müssen. In der Folge kann es in den betroffenen Aktien zu stärkeren Kursbewegungen kommen – sowohl nach oben als auch nach unten.

Bayer unter Druck – Milliardenstrafe lässt Aktie abstürzen

Für den Leverkusener Konzern Bayer begann die Woche mit einem herben Rückschlag. Die Aktie verlor am Montagvormittag rund 8,5 Prozent an Wert – damit gehörte das Papier zu den größten Verlierern im Dax.