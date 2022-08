Aktienrente: So machen Sie sie ganz einfach selbst

Kommt endlich Bewegung in das Thema Aktienrente? Die Zeit drängt, denn unser Rentensystem ächzt unter der hohen Zahl der Rentenbezieher bei einer immer geringeren Zahl von Einzahlern. Die Aktienrente, also der Vermögensaufbau über den Kapitalmarkt, soll der Ausweg aus der Rentenfalle sein und die sozialen Alterssicherungssysteme zukunftssicher machen.

Bei Ökonomen kommt das Modell gut an. Der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums hat gerade wieder empfohlen, bei der Rente stärker auf den Kapitalmarkt zu setzen. "Der Beirat ermutigt die Politik, die anstehenden Gespräche zur Reform der Altersvorsorge als Chance für langfristige Weichenstellungen in Deutschland wahrzunehmen", heißt es in einem neuen Gutachten.