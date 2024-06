Donald Trump als neuer "alter" Präsident? Das könnte Krypto-Fans gefallen. So stehen die Chancen für Bitcoin & Co., wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.

Wahlen werden weltweit nicht selten vom Zeitgeist entschieden. Die Jahre von Barack Obama in den USA waren eine Zeit, in der die ökologische Wende beschworen wurde und Themen wie Sicherheit und Freiheit eher keine Kassenschlager waren.

Doch Obama wird im kommenden Januar seit acht Jahren außer Dienst sein und mit den USA wird womöglich das nächste Land Richtung rechtskonservativ kippen. Da die Börse stets mindestens sechs Monate nach vorn blickt, preist man den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wenigstens in Teilen schon ein.

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten, immer unter dem Fokus des Chance-Risiko-Verhältnisses für Anleger. Sie erreichen Daniel auf seinem Portal www.feingoldresearch.de .

Die Börse erwartet Trump

Trump liegt bei nahezu allen Buchmachern vorn und führt vor allem ausnahmslos die Swing-States an. Anfang Juni verkündete er noch recht clever, dass Trinkgelder im Falle seiner Wahl steuerfrei gestellt werden sollten. Dies ist in den USA ein durchaus bedeutendes Thema, denn viele Angestellte im unteren Lohnbereich leben mitunter von Trinkgeld.

Wer auf den im Text beschriebenen Bitcoin profitieren möchte, hat mehrere Möglichkeiten. So bietet das ausgewählte Indexzertifikat auf den Bitcoin eine einfache Partizipation an der weltweit größten Kryptowährung.

Die Mehrheit entscheidet

Diese hohen Zinsen oberhalb der fünf Prozent etabliert die US-Notenbank auch nicht von ungefähr. Man weiß genau, wie zäh die Inflation für einen normalen Warenkorb im Supermarkt ist und wie nötig auch eine Pause bei Mietsteigerungen wäre. "It's the economy, stupid" hieß es früher, wenn es um US-Wahlen ging.

Dieses Mal könnte es eher heißen "It’s the inflation, stupid". Passiert bis November kein Wunder bei der Inflation, dürfte vor allem dieser Punkt Donald Trump in die Karten spielen.

Freuen könnten sich über die Wahl in erster Linie Krypto-Fans. Denn vor vier Jahren spielten Kryptowährungen im US-Wahlkampf noch kaum eine Rolle. Heute ist das anders. Die Demokraten rund um den amtierenden Präsidenten Biden sehen die Krypto-Entwicklung eher kritisch und haben mit Gary Gensler einen Vorsitzenden der US-Wertpapieraufsicht installiert, der zuletzt wegen seiner ablehnenden Haltung zunehmend in die Kritik geriet und einige Niederlagen vor Gericht einstecken musste.

Krypto als Trump-Terrain

Eine Steilvorlage für Trump, der sich als Vorkämpfer der rund 50 Millionen Krypto-Investoren in den USA sieht und damit auf Stimmenfang geht. Wenig überraschend nimmt Trump auch Bitcoin-Spenden für seine Pläne an, wieder ins Weiße Haus einzuziehen.

Wer also die nächste 10er-Potenz anpeilt, verspricht sich mit Trump womöglich Chancen, die 100.000-Dollar-Marke eher zu erreichen. Eine Investition in ein Bitcoin-Index-Papier, wie es die Bank Vontobel oder die DZ Bank anbieten, wäre also auch eine kleine Wette auf den Wechsel im Weißen Haus.