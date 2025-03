Es muss viel Geld in Rüstung fließen

Für mich war es immer ausgeschlossen, in diese Branche zu investieren. Übrigens auch noch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine . Doch der Krieg unmittelbar vor unseren Grenzen hat mich dann irgendwann doch umdenken lassen. Waffen dienen eben auch der Verteidigung und vor allem der Abschreckung. Deutschland steht wohl eher wehrlos da. Über den Zustand unserer Bundeswehr lasse ich mich an dieser Stelle nicht weiter aus, das erspare ich Ihnen.

Fakt ist aber: Es muss investiert werden, nicht nur in Deutschland. Das hat die alte Bundesregierung bereits erkannt, die künftige sowieso, und auch aus Brüssel gibt es Signale. Es wird viel Geld in die Rüstungsindustrie fließen (müssen). Natürlich hat die Börse wie immer viel vorweggenommen, doch die Auftragsbücher der entsprechenden Konzerne dürften über lange Jahr mehr als voll sein.

Themen-ETFs mit verschiedenen Schwerpunkten

Und die Betonung liegt wirklich auf "verschiedene". Denn die ETFs bilden unterschiedliche Indizes ab, weshalb sich auch die Zusammensetzung der Portfolios ein wenig unterscheidet. Der HANetf Future of Defence UCITS ETF (ISIN: IE000OJ5TQP4) beispielsweise investiert zurzeit in 41 globale Unternehmen, die ihren Sitz in einem Nato-Land oder einem Bündnispartnerland haben und ihre Umsätze im Verteidigungssektor erwirtschaften. Alle Unternehmen müssen mehr als 50 Prozent ihrer Umsätze aus der Herstellung und Entwicklung von Militärflugzeugen, Verteidigungsausrüstung oder Cyber-Sicherheitsverträgen mit einem Nato-Plus-Mitgliedsstaat erzielen. Abgebildet wird ein Index mit dem Namen EQM Future of Defence. Die größten Positionen sind Rheinmetall, BAE und Thales.