Geld anlegen , hohe Zinsen kassieren oder von steigenden Kursen profitieren – das klingt gut. Was liegt da näher, als das Geld in einen Aktien-ETF zu stecken, ein Jahr zu warten und dann mit Gewinn zu verkaufen? So lässt sich der lang ersehnte Urlaub, der dann doch teurer ausfällt als geplant, gut finanzieren. Oder etwa nicht?

Grundsätzlich ist das möglich – allerdings ist das Risiko, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, sehr hoch. Dazu muss man verstehen, dass die Renditen, die Aktien, Fonds oder ETFs abwerfen, aufgrund von Kursschwankungen an den internationalen Märkten von Jahr zu Jahr variieren. Deswegen empfehlen Experten bei einer Geldanlage in börsengehandelte Wertpapiere einen langfristigen Anlagehorizont.

MSCI World mit starken Verlusten

Ein Beispiel macht es deutlich: Der weltweit bekannteste Index MSCI World, den viele ETFs nachbilden, hat zwar über einen Zeitraum von 50 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,39 Prozent pro Jahr erzielt. In den Jahren 2000, 2001 und 2002 verlor er aber jeweils knapp 200 Punkte. Das entspricht einem Minus von rund 14 Prozent. Wer kurz vor der Jahrtausendwende Geld in einen MSCI-World-ETF investierte und auf eine Wertsteigerung spekulierte, um mit dem Geld seinen Urlaub zu finanzieren, wurde enttäuscht.

Verzicht auf Zinseszinseffekt

Langfristiger ETF-Urlaubssparplan

ETFs sind in der Regel für langfristige Anlagen von mindestens zehn bis 15 Jahren konzipiert. Wer mit einem ETF für seinen Urlaub sparen möchte, sollte dies ebenfalls langfristig planen. Das könnte etwa so aussehen: Sie sparen nicht nur in einen Aktien-ETF, sondern in mehrere – allerdings zeitversetzt. Sie fangen jedes Jahr um die gleiche Zeit mit einem neuen ETF an, während die alten weiterlaufen. Sie können jeden dieser ETFs mit einer monatlichen Rate besparen oder zu Beginn einen festen Betrag investieren.