Auch im Ruhestand möchte manch einer weiter beschäftigt sein – oder muss es womöglich, um die Rente aufzustocken. Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist eine selbstständige Tätigkeit. Doch nicht alles, was in die Kasse kommt, darf auch dort bleiben. Welche Abgaben müssen Rentner beachten, wenn sie sich selbstständig machen?

Diese Steuern fallen an

Auch als Rentner müssen Sie auf Ihr Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit Einkommensteuer zahlen. Dabei gilt: Ihr Gewinn aus der Selbstständigkeit wird zu Ihren anderen Einkünften hinzugerechnet – also etwa zu Ihrer Rente. Dadurch erhöht sich Ihr persönlicher Steuersatz. Für 2024 liegt der Grundfreibetrag bei 11.784 Euro. Erst wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen oberhalb dieser Summe liegt, müssen Sie überhaupt Einkommensteuer zahlen. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen ist.

Diese Sozialabgaben fallen an

Als Rentner genießen Sie hier einige Vorteile. So müssen Sie keine Beiträge mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen – egal, ob Sie Frührentner sind oder die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung ist es hingegen komplizierter. Denn dabei kommt es darauf an, ob Sie als Rentner hauptberuflich oder nebenberuflich selbstständig sind. Lesen Sie in unserem gesonderten Ratgeber, was für Sie gilt.