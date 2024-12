Denken Sie daran, dass Analysten dazu neigen, dem allgemeinen Trend zu folgen, was zu verzerrten Einschätzungen führen kann. Berücksichtigen Sie schließlich Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft. Nehmen Sie eine "Halten"-Empfehlung nicht als alleinige Grundlage für Ihre Anlageentscheidung, sondern wägen Sie sorgfältig ab. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, ist es an der Börse oft besser, nichts zu tun.

Option 3: Aktien nachkaufen

Eine Aktie, die 80 Prozent weniger wert ist als beim Kauf, möchte man am liebsten verkaufen. Doch ein Verkauf will gut überlegt sein. Ein starker Kursverfall kann auf fundamentale Probleme des Unternehmens hinweisen, auf plötzlich auf den Markt drängende Konkurrenten oder auf schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Wird das Unternehmen nur von den Anlegern ignoriert, obwohl die wirtschaftlichen Daten gut sind, gibt es keinen Grund zu verkaufen. Zudem steigt die Dividendenrendite bei fallenden Kursen. Generell gilt: Je höher die Verluste, desto schwieriger ist es, sie wieder aufzuholen.

Kommen Sie nach Ihrer Analyse zu dem Schluss, dass das Unternehmen solide Umsätze und Gewinne erwirtschaftet, kann ein Nachkauf auch eine Chance sein, den durchschnittlichen Einstandskurs zu senken. Dieses Vorgehen erfordert allerdings viel Mut, da viele Anleger bei Verlusten zunächst verunsichert reagieren. Zudem handelt man in diesem Fall gegen die Börsenweisheit, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen.

Diversifikation auch mit Aktien möglich

Bei der Anlage am Aktienmarkt raten Experten, nicht alles auf eine Aktie zu setzen, sondern zu diversifizieren. Das geht natürlich am besten mit Aktien-ETFs, die als Basis zum Beispiel die Indizes MSCI World, S&P 500 oder Nasdaq abbilden. Ein MSCI-World-ETF investiert gleichzeitig in 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern.

Aber auch hier schwanken die Kurse. Diversifikation ist auch mit Einzeltiteln möglich. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, sollten Sie nicht nur auf die Automobilbranche setzen, sondern auch in andere Branchen und Länder innerhalb und außerhalb Europas investieren.

Fazit

Wenn Sie an der Börse in Aktien investieren, sollten Sie dies mit einem langen Anlagehorizont von mindestens zehn oder mehr Jahren tun. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Börse über viele Jahre fast jeden Rückschlag wieder wettgemacht hat.

Deshalb ist der Mittelweg, die verbilligten Aktien einfach im Depot liegen zu lassen und zu warten, bis die Kurse wieder steigen – für Anleger oft die richtige Entscheidung. Zudem lässt die schlechte Börsenstimmung von heute kaum Rückschlüsse auf die künftige Kursentwicklung zu.

Bei Kursverlusten in Panik zu verfallen, wäre jedenfalls ein großer Fehler. Vielmehr gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Starke Kursverluste auszugleichen, ist mühsam. Beispielsweise müsste eine Aktie, die um 50 Prozent gefallen ist, von ihrem reduzierten Niveau aus anschließend um 100 Prozent steigen, um wieder den ursprünglichen Wert zu erreichen. Das braucht in der Regel Zeit.