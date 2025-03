Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: W elche Direktbanken bieten Telefonbanking an – und worauf sollten Kunden bei der Auswahl achten?

Onlinebanking ist praktisch, doch nicht jeder fühlt sich wohl dabei, Überweisungen und andere Finanzgeschäfte über eine App oder den Computer zu erledigen. Telefonbanking kann aber eine sinnvolle Alternative sein. Doch wie funktioniert es, welche Direktbanken bieten diesen Service an, und worauf sollte man achten?

Telefonbanking: Eine bewährte Alternative in der digitalen Welt

Onlinebanking hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen, doch nicht jeder fühlt sich wohl dabei, Finanzgeschäfte nur noch digital abzuwickeln. Die Gründe, sich für Telefonbanking zu entscheiden, sind vielfältig.

Aber nicht nur Technikfragen spielen eine Rolle. Telefonbanking bietet auch praktische Vorteile: Wer eine Direktbank nutzt, hat oft keine Filiale in der Nähe, kann aber dennoch telefonisch mit einem Berater sprechen. Zudem gibt es Bankgeschäfte, die sich per App oder am Automaten nicht erledigen lassen, beispielsweise die Beratung zu bestimmten Finanzprodukten oder komplexe Überweisungen. Auch wenn die Banking-App einmal nicht funktioniert oder der Onlinezugang gesperrt ist, kann Telefonbanking eine schnelle Lösung sein.