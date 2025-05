Ist Kündigungsgeld das bessere Tagesgeld?

Kündigungsgeld ist in der Regel höher verzinst als Tagesgeld – allerdings müssen Sie dafür eine Kündigungsfrist in Kauf nehmen, die je nach Anbieter zwischen 30 und 90 Tagen, in manchen Fällen sogar länger ausfallen kann. Wenn Sie also sicher sind, dass Sie das Geld in der kommenden Zeit nicht brauchen, können Sie mit Kündigungsgeld mehr Zinsen erzielen – und das meist über einen längeren Zeitraum hinweg, nicht nur befristet wie beim Tagesgeld.