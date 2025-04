Was kosten Geldmarktfonds bei meiner Bank?

Sie möchten Ihr Geld kurzfristig anlegen und dabei mehr als mit einem Tagesgeldkonto herausholen? Dann könnten Geldmarktfonds für Sie interessant sein. Doch was kostet es eigentlich, in diese Fonds zu investieren – und welche Gebühren erhebt Ihre Bank?

Wie funktioniert ein Geldmarktfonds überhaupt?

Ein Geldmarktfonds ist ein Investmentfonds, der das Kapital seiner Anleger in kurzfristige Geldanlagen steckt. Dazu zählen etwa Anleihen, Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate, Termingelder oder Schuldscheindarlehen von Banken und Unternehmen. Diese Anlagen haben in der Regel eine Restlaufzeit von maximal zwölf Monaten und gelten als vergleichsweise sicher.

Der Vorteil für Sie: Sie können mit kleineren Beträgen am Geldmarkt teilhaben – einem Bereich, der sonst eher institutionellen Anlegern wie Banken oder großen Unternehmen vorbehalten ist. Gleichzeitig profitieren Sie von hoher Flexibilität: Geldmarktfonds lassen sich in der Regel einmal täglich zum sogenannten Nettoinventarwert (NAV) handeln.

Der Nettoinventarwert eines Fonds ist der Wert aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten. Er wird auch als Net Asset Value bezeichnet und gibt an, was ein Fondsanteil tatsächlich wert ist.