Wer mehrere Renten bezieht, etwa eine eigene Altersrente und zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente, stellt sich schnell die Frage: Muss ich wirklich für jede Rente separat Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) zahlen? So geht es auch einer t-online-Leserin, die wissen möchte: "Wo kann ich beantragen, nur einmal Beiträge zur Krankenversicherung zu zahlen?"

Gängiger Irrtum unter Hinterbliebenen

Diese Frage beruht auf einem häufigen Missverständnis: Vielen Hinterbliebenen kommt es so vor, als würde die Krankenversicherung doppelt abkassieren – einmal bei ihrer eigenen Rente und ein zweites Mal beim verstorbenen Partner. Doch eine Witwenrente gilt als eigenes Einkommen. Sie ist nicht die Rente des toten Partners. Und für eigenes Einkommen gilt nun einmal: Je mehr Sie davon haben, desto mehr Beiträge zahlen Sie in die Sozialgemeinschaft der Krankenversicherung. Gedeckelt ist das nur durch die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze.

Diese Grenze legt fest, bis zu welchem Bruttogehalt Sie Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Für die gesetzliche Krankenversicherung liegt sie 2025 bei 5.512,50 Euro im Monat. Geht Ihr Bruttoeinkommen darüber hinaus, müssen Sie auf den darüberliegenden Teil keine Beiträge an die Krankenkasse mehr abführen ( mehr dazu hier ).

Für Einkommen unter dieser Grenze führt die gesetzliche Rentenversicherung Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab. Insgesamt werden bis zu 14,6 Prozent Ihrer Bruttorente plus Zusatzbeitrag je nach Krankenkasse fällig. Sie selbst zahlen die Hälfte des Beitrags, also 7,3 Prozent. Die andere Hälfte übernimmt die Rentenversicherung, wenn Sie in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind (mehr dazu hier). Freiwillig krankenversicherte Rentner können einen Beitragszuschuss beantragen.