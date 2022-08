Steuerklasse 5: Vorteile und Nachteile für Ehepaare

Steuerklasse 5 können Sie nur dann wählen, wenn Ihr Partner sich in Steuerklasse 3 eingruppiert. Was das für Sie als Paar bedeutet – und individuell.

So ist das auch in Steuerklasse 5: Diese Lohnsteuerklasse gibt es nur im Paket mit der Steuerklasse 3 (mehr dazu hier) – und anders wäre sie auch gar nicht attraktiv. Denn die Abzüge sind dort höher als in den Steuerklassen 1 bis 4. Wir erklären, warum das so ist und wieso es dennoch sinnvoll sein kann, sich für Steuerklasse 5 zu entscheiden.