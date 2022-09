Handwerkerleistungen in der Steuererklärung: So setzen Sie sie ab

Welche Handwerkerkosten kann ich absetzen und welche nicht?

Wo trage ich Handwerkerleistungen in der Steuererklärung ein?

Handwerkerleistungen tragen Sie in der Steuererklärung in der Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen in Zeile 6 ein. Die Mehrwertsteuer wird mit angegeben.