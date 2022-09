Energie- und Gaskrise: Der letzte Winter mit Wladimir Putins Erpressungen

Die Waffe Gas wird immer stumpfer

Zweitens: der Gaspreis. In einer Rezession fallen in aller Regel die Rohstoffpreise. Der Ölpreis hat bereits jetzt einen so scharfen Rückwärtsgang eingelegt, dass die ölexportierenden Staaten schon die Fördermengen drosseln wollen.

Russland droht, als Kunde für China auszufallen

Drittens: die sinkende Abhängigkeit. In großen Schritten hat Europa in den vergangenen Monaten seine Abhängigkeit von russischem Gas reduziert. Zu einem enormen Preis. Doch der russische Anteil an Deutschlands Gasrechnung ist auf unter zehn Prozent gesunken, wegen der hohen Preise werden die Kapazitäten überall in der Welt hochgefahren. Das wird sich spätestens im kommenden Frühjahr auch bei den Preisen bemerkbar machen.