Kleine und mittlere Unternehmen sind zu Recht zornig

Die Unternehmen könnten doch Staatshilfe beantragen, wenn sie mit ihren immensen Energierechnungen nicht zurechtkommen. So oder ähnlich kontern die Wirtschaftspolitiker der Bundesregierung die Vorwürfe der Bäcker, Schuhhändler und Toilettenpapierhersteller, sie würden in dieser Krise alleingelassen.

Was sie verschweigen: Hilfe gibt es bisher nur für jene, die im internationalen Wettbewerb stehen. Diese Regel schließt die meisten kleinen und mittleren Unternehmen aus. Dabei sind diese in Krisen ohnehin benachteiligt.

Über 99 Prozent der Firmen in Deutschland werden dem Mittelstand zugerechnet. Sie beschäftigen mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer im Land und erwirtschaften rund ein Drittel des Umsatzes aller Firmen. Doch in Krisen und schweren Rezessionen konzentrieren sich die Wirtschaftspolitiker zuerst auf die Großunternehmen.

Mittlere Unternehmen von der Regierung vergessen

"You´ll never walk alone"? Diesem Versprechen des Bundeskanzlers trauen die Eigentümerinnen und Unternehmer nicht.

Schon in der Finanzkrise war "Too big to fail" das Argument für die milliardenschweren Stützungsprogramme der Bundesregierung und der Europäischen Union. In der Corona-Pandemie wurden der Lufthansa-Konzern und der Touristikriese TUI mit Krediten und Staatsbeteiligungen vor der Pleite bewahrt. Nun also schon wieder nur die Großen?