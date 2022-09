Mittelstand in der Krise: Kleine und mittlere Unternehmen sind zu Recht zornig!

Schon in der Finanzkrise war "Too big to fail" das Argument für die milliardenschweren Stützungsprogramme der Bundesregierung und der Europäischen Union. In der Corona-Pandemie wurden der Lufthansa-Konzern und der Touristikriese TUI mit Krediten und Staatsbeteiligungen vor der Pleite bewahrt. Nun also schon wieder nur die Großen?