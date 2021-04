Am 14. April

Onlineshop von Real wird zu "Kaufland.de"

12.04.2021, 14:29 Uhr | mak, t-online

Der Onlineshop der Warenhauskette Real führt künftig zur Webseite von Kaufland. Ab 14. April werden die beiden digitalen Marktplätze vereint.

Nach dem Verkauf der Real-Märkte an den russischen Investor SCP ist die Zerschlagung der Warenhauskette in vollem Gang. Auch der Onlineshop wurde bereits vergangenes Jahr verkauft – an den Konkurrenten Kaufland. Ab 14. April wird "real.de" zu "kaufland.de", wie Kaufland nun mitteilte.

Im Onlineshop werden nach Kaufland-Angaben "über 25 Millionen Artikel in mehr als 5.000 Produktkategorien" angeboten. Für Kunden ändert sich vorerst nichts – außer einem neuen Design.



So sieht der neue Online-Shop von Real und Kaufland künftig aus. (Quelle: Kaufland)

Wer ab 14. April auf real.de geht, wird laut FAQ von Real auf den Onlineshop von Kaufland weitergeleitet. Bereits eingegangene Bestellungen sollen indes künftig von Kaufland bearbeitet werden. Auch Real-Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

Real-Kette wird zerschlagen

Der Düsseldorfer Metro-Konzern hatte die Supermarktkette Real mit rund 270 Märkten, rund 34.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von etwa sieben Milliarden Euro vergangenes Jahr an SCP verkauft. Im Juni 2020 gab Kaufland an, den digitalen Marktplatz von Real übernehmen zu wollen. Im Oktober vergangenes Jahr wurde die Transaktion abgeschlossen.

Doch nicht nur den Onlineshop übernimmt Kaufland. Das Kartellamt hatte dem Konkurrenten bereits grünes Licht für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten gegeben.



Auch der Lebensmittelhändler Edeka darf bis zu 45 Real-Filialen übernehmen, wie das Kartellamt Mitte März mitteilte. Welche das sind, lesen Sie hier. Ursprünglich wollte Edeka sogar bis zu 72 Real-Märkte kaufen. Auch die Globus-Gruppe darf bis zu 24 Real-Standorte umfirmieren.



Viele Geschäfte der Warenhauskette werden aber oder wurden bereits geschlossen. Das betreffe Filialen, die sich wirtschaftlich nicht mehr rentierten, wie SCP mitteilte.