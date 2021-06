Aus für NP

Edeka schließt alle Filialen seiner Discounter-Kette

29.06.2021, 17:27 Uhr | dpa

Schluss für alle Filialen: Die Discounter-Kette NP steht vor dem Aus, das gibt Edeka bekannt. Dabei erwirtschaftete die Kette im vergangenen Jahr noch 900 Millionen Euro. Doch es reicht nicht.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka sieht keine Zukunft mehr für seine vor allem in Norddeutschland bekannte Discountkette NP. Die rund 330 NP-Märkte sollen bis 2026 in Filialen der Ketten Edeka oder Nah & Gut umgewandelt werden, wie eine Sprecherin der Edeka-Region Minden-Hannover am Dienstag mitteilte.



Zuvor hatte die "Lebensmittel Zeitung" darüber berichtet. Im vergangen Jahr erzielte der Discounter in seinen durchschnittlich nur 650 Quadratmeter großen Läden noch Umsätze in Höhe von rund 900 Millionen Euro.

Durch die Umstellung auf die neuen Konzepte erhoffe sich Edeka größere Akzeptanz bei den Kunden und spürbare Umsatzzuwächse, hieß es in Minden. Neben einigen regionalen Discountern betreibt Edeka auch die bundesweit präsente Discountkette Netto.