Hella, Fürst Bismarck und Co.

Refresco kauft deutschen Getränkehersteller Hansa-Heemann

08.07.2021, 16:04 Uhr | dpa

Einer der führenden Anbieter von Mineralwasser in Deutschland, Hansa-Heemann, geht ins Ausland. Der Getränkekonzern Refresco aus den Niederlanden übernimmt die deutsche Firma.

Der Getränkehersteller Hansa-Heemann mit Marken wie Hella, Fürst Bismarck und St. Michaelis wird an den niederländischen Branchenriesen Refresco verkauft. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag in Rellingen und Rotterdam mit.



Einen entsprechenden Vertrag habe die Hamburger Unternehmerfamilie Lange mit Refresco unterzeichnet. "Die Übertragung der Anteile steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigaben", heißt es in der Mitteilung. "Bis zur Freigabe der Veräußerung der Anteile werden beide Unternehmen unabhängig voneinander ihre laufenden Geschäfte unverändert fortführen."

Produktion auch für Aldi

Hansa-Heemann mit Sitz in Rellingen vor den Toren Hamburgs sieht sich als einer der führenden Anbieter von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 800 Mitarbeiter und hat 2020 an den Standorten Aumühle und Trappenkamp (Schleswig-Holstein), Kloster Lehnin (Brandenburg), Löhne (Nordrhein-Westfalen) und Bruchsal (Baden-Württemberg) rund 1,7 Milliarden Flaschen produziert.



Der Jahresumsatz wird mit 300 Millionen Euro angegeben. Neben seinen Eigenmarken ist Hansa-Heemann auch stark in der Lohnabfüllung aktiv, beispielsweise für Aldi. Die Refresco Group mit Sitz in Rotterdam sieht sich als weltweit größter unabhängiger Abfüller von Getränken für den Einzelhandel und kommt den Angaben zufolge auf vier Milliarden Euro Jahresumsatz.