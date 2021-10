Neue Umfrage

Verbrauchern ist der Preis wichtiger als Nachhaltigkeit

31.10.2021, 13:26 Uhr | fls, t-online

Flug oder Zug? Fleisch oder Gemüse? Treffen die Deutschen eine Kaufentscheidung, spielt Nachhaltigkeit nur eine untergeordnete Rolle. Weiter wichtiger ist ihnen laut einer Umfrage, wie teuer ein Produkt ist.

Der Kampf gegen den Klimawandel wird teuer – und zwar für uns alle. Deutlich wird das schon jetzt an der Tankstelle: Die Spritpreise sind dieses Jahr auch deshalb stark gestiegen, weil seit Januar der staatlich verordnete CO2-Preis greift und Benzin teurer macht. Ähnliches gilt bei den gestiegenen Strom- und Heizkosten.

Muss eben sein, sagen einige. Wollen wir den Planeten und damit die Menschheit vor dem Klimakollaps retten, muss auch der Einzelne tiefer in die Tasche greifen und sich in Verzicht üben. Doch so denken bei Weitem nicht alle.



Eine repräsentative Umfrage unter Verbrauchern in Deutschland und anderen europäischen Ländern im Auftrag des Armaturenherstellers Grohe, die t-online exklusiv vorliegt zeigt: Stehen die Deutschen vor einer Kaufentscheidung, wählen lediglich 29 Prozent der Verbraucher ein Produkt nach seiner Nachhaltigkeit aus. Die überwiegende Mehrheit (54 Prozent) gab an, sich nach der Höhe des Preises zu richten. 12 Prozent ist weder das eine noch das andere wichtig, 5 Prozent machten keine Angabe.

Unternehmen stellen auf Nachhaltigkeit ab

Dieses Ergebnis für Deutschland überrascht insofern, als dass der Klimaschutz nicht nur in der politischen Diskussion eine immer größere Rolle einnimmt, sondern auch zahlreiche Unternehmen ihren Produkten einen nachhaltigen Anstrich verpassen – und diesen in der Werbung sichtbarer nach außen stellen. Gleichzeitig wird anhand der Umfrage deutlich: In anderen Ländern spielt Nachhaltigkeit im Konsum zum Teil eine viel größere Rolle.



In Italien etwa gaben 36 Prozent der Befragten an, sie achteten stärker auf Nachhaltigkeit als auf den Preis, während sich mit 47 Prozent der Teilnehmer deutlich weniger Menschen als in Deutschland preissensibel zeigten. In Frankreich ist das Verhältnis gar umgekehrt: Nachhaltigkeit ist dort 49 Prozent der Befragten wichtig, der Preis lediglich 42 Prozent.



Allein in Russland, dem einzigen Land im östlichen europäischen Raum, das Grohe hat untersuchen lassen, zeigt sich, dass die Menschen deutlich stärker als in Deutschland auf die Preise schielen. Die Nachhaltigkeit eines Produkts ist hier nur 21 Prozent der Befragten wichtig, 70 Prozent der Preis. Befragt wurden jeweils 1.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland und in den Niederlanden.