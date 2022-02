Symptomatischer Verlauf

Bundesarbeitsminister Heil ist an Corona erkrankt

27.02.2022, 10:25 Uhr | neb, dpa

Am Sonntagmorgen gab Hubertus Heil über Twitter seine Corona-Infektion bekannt. Er habe einige Symptome und sei in Quarantäne, der Verlauf sei ansonsten mild. Heil ist nach eigenen Angaben gegen das Virus geimpft.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Jetzt hat es auch mich erwischt", schrieb der SPD-Politiker am Sonntagmorgen bei Twitter.



Er sei in Quarantäne. "Trotz einiger Symptome bin ich verhältnismäßig in Ordnung. Ich kann leider an der heutigen Bundestagssitzung nicht teilnehmen und muss in der kommenden Woche Termine absagen."

Heil ist geimpft

Innerhalb weniger Stunden sammelten sich unter dem Post viele Genesungswünsche. Einige Nutzer nahmen die Mitteilung des Arbeitsministers allerdings auch zum Anlass, über eine Impfpflicht zu diskutieren. Hubertus Heil sprach sich mehrfach für eine solche Pflicht aus und warb auf Twitter für die Corona-Impfungen.

"Sich impfen zu lassen ist eine Frage der Eigenverantwortung und der Solidarität, etwa mit Kindern, Älteren und denen, die auf Intensivstationen schuften. Lasst euch impfen", schrieb er am 15. November des vergangenen Jahres. Heil ist nach eigener Aussage selbst gegen das Coronavirus geimpft.

Verwendete Quellen: Twitter-Profil Hubertus Heil

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa