Finanzaufsicht sieht in Ukraine-Krieg Risiken für Finanzsektor

Finanzaufsicht sieht in Ukraine-Krieg Risiken f├╝r Finanzsektor

In Deutschland sp├╝rt man den Krieg in der Ukraine vor allem ├╝ber die gestiegenen Preise. Genau das k├Ânnte auch zum Problem f├╝r die Banken werden, genauer: der Kampf gegen die Inflation.

Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Folgen des Ukraine-Kriegs in Deutschland . Die "Zweit- und Drittrundeneffekte" k├Ânnten problematisch werden, sagte Bafin-Chef Mark Branson am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz. Die direkten Auswirkungen des Kriegs und der Sanktionen gegen Russland dagegen d├╝rften f├╝r das deutsche Finanzsystem verkraftbar sein ÔÇô "Stand jetzt".

"Wir sehen zum Beispiel gerade, wie der Krieg weltweit das Wirtschaftswachstum bremst, wie er Handelsbeziehungen st├Ârt, die Preise von Gas, ├ľl und anderen Rohstoffen in die H├Âhe treibt und wie er das Problem der Lieferengp├Ąsse versch├Ąrft, unter denen auch die deutsche Wirtschaft seit Beginn der Covid-19-Pandemie leidet", erl├Ąuterte Branson. Infolgedessen steige die Inflation weiter, was Zinsanhebungen immer wahrscheinlicher mache, auch in der Eurozone.