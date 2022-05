Die Lufthansa will gemeinsam mit der Großreederei MSC die Mehrheit bei der Nachfolgerin der italienischen Fluggesellschaft Alitalia ĂŒbernehmen. Gemeinsam gaben die beiden Unternehmen am Montag ein bindendes Angebot fĂŒr die Gesellschaft Ita an den italienischen Staat ab, wie Lufthansa am Montag auf Anfrage bestĂ€tigte. Italien will auch nach dem Verkauf mit einer Minderheit an Bord der stark verkleinerten Airline bleiben.