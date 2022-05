Unternehmer planen in Davos den Wiederaufbau der Ukraine

Von ukrainischer Seite nahm an dem Treffen unter anderem Kiews B├╝rgermeister Vitali Klitschko teil. Zugeschaltet war auch der Ministerpr├Ąsident der Ukraine, Denys Schmyhal, im Raum neben von der Leyen sa├č zudem Au├čenminister Dmytro Kuleba. Nach gut einer Stunde war das Treffen vorbei. Laut Teilnehmerinformationen des "Spiegel" seien sogar konkrete Summen genannt worden.

Auch Selenskyj warb f├╝r Mittel zum Wiederaufbau

Bereits vorab war in Davos immer wieder von einem "Marshall-Plan" (Brende) f├╝r die Ukraine die Rede. Gemeint war damit: Eine Summe von wahrscheinlich mehreren hundert Milliarden Euro , die zum einen von den westlichen Staaten stammen, zum anderen auch direkt aus der Wirtschaft in die Ukraine flie├čen sollen.

Robert Habeck in Davos

Krieg in der Alpenidylle

Dazu hatte in seiner Auftaktrede beim WEF am Montag auch schon der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj aufgerufen. Zum einen lud er ausl├Ąndische Unternehmen ein, sich nach dem Ende des Krieges am Wiederaufbau der zerst├Ârten ukrainischen St├Ądte zu beteiligen. Zum anderen schlug er vor, dass zur Finanzierung auch eingefrorener russischer Besitz verwendet werden soll.