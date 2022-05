Aktualisiert am 27.05.2022 - 09:28 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Autohersteller schlittern in die Krise – trotz glĂ€nzender Zahlen

Auf dem Papier lĂ€uft es eigentlich gut fĂŒr Konzerne wie Volkswagen, BMW und Mercedes: Corona, Krieg und Chipkrise konnten ihnen bisher wenig anhaben. Einer Studie zufolge ist die Lage in Wahrheit aber angespannt.

Die Lage der Autobranche ist der Beratungsgesellschaft EY zufolge weniger rosig, als Kennzahlen von Herstellern vermuten lassen. So gerate der Verkauf von Neuwagen in China wegen der dortigen Corona-Lockdowns unter Druck. Das berichtete EY (Ernst & Young) in einer Studie zu den GeschĂ€ftszahlen der 16 weltweit grĂ¶ĂŸten Autokonzerne. Unter ihnen sind Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW.