Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:15 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnt angesichts der angespannten M├Ąrkte f├╝r Roh├Âl vor einem Spritmangel in Europa. "Auf den ├ľlm├Ąrkten k├Ânnte es im kommenden Sommer eng werden", sagte Birol dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".

"Wenn die Haupturlaubssaison in Europa und den USA losgeht, wird die Treibstoffnachfrage steigen. Dann k├Ânnte es zu Engp├Ąssen kommen: etwa bei Diesel, Benzin oder Kerosin, besonders in Europa." Die europ├Ąischen L├Ąnder seien "nicht nur auf Roh├Âllieferungen von au├čerhalb angewiesen, sondern auch auf Importe von ├ľlprodukten", so Birol. "Und da verh├Ąngen einige Exportl├Ąnder wie China gerade erste Ausfuhrverbote, sie wollen ihre eigenen Verbraucher absichern."