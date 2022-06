Die Fluggesellschaft bat Passagiere, in der bevorstehenden Ferienzeit rechtzeitig am Flughafen zu sein und m├Âglichst den Online-Check-in und den Vorabend Check-in zu nutzen. Das Handgep├Ąck sollte auf das N├Âtigste reduziert werden, um lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden.

Chaotische Zust├Ąnde in der Hauptreisezeit

Nach Flugausf├Ąllen bei gro├čen europ├Ąischen Airlines am Pfingstwochenende infolge von Personalmangel war die Sorge vor chaotischen Zust├Ąnden in der Hauptreisezeit gewachsen. Nach Wegg├Ąngen und Entlassungen in der Pandemie sind in der Branche noch nicht genug Besch├Ąftigte angestellt und einsatzf├Ąhig, um dem Reiseansturm gerecht zu werden.

Loading... Embed