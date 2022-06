Fahrerstreik in Südkorea gefährdet globale Lieferketten

Folgen auch f├╝r Deutschland?

Dem Kiel Institut f├╝r Weltwirtschaft (IfW) zufolge k├Ânnten die St├Ârungen in S├╝dkorea auch in Deutschland sp├╝rbar werden. "F├╝r Deutschlands Wirtschaft spielt S├╝dkorea zwar im Vergleich zu dem gro├čen Nachbarn China in der zweiten Liga", sagte IfW-Handelsforscher Vincent Stamer zu Reuters. "Das Land ist aber au├čerhalb des geografischen Europas der f├╝nftwichtigste Handelspartner Deutschlands und damit sogar wichtiger als Mexiko oder Kanada."

Insbesondere im Elektronikbereich sei das Land sehr gut in globale Lieferketten integriert und habe dadurch Bedeutung f├╝r Deutschland. Etwa 30 Prozent der Fahrergewerkschaft beteiligten sich an dem Streik, was dem Verkehrsministerium zufolge etwa 7.200 Besch├Ąftigten entspreche.

Forderung nach h├Âheren L├Âhnen

Die Fahrer fordern angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise h├Âhere L├Âhne. Pr├Ąsident Yoon Seok Yeol warnte die Streikenden vor Gewalt. "Unter keinen Umst├Ąnden wird die ├ľffentlichkeit Handlungen akzeptieren, die gegen das Gesetz versto├čen und zu Gewalt f├╝hren", sagte Yoon. Die Regierung versuche, die Situation durch Dialog zu l├Âsen.