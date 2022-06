Ost-Länder geben 2,5 Milliarden Euro für DDR-Renten aus

Das Rentensystem in der ehemaligen DDR war kompliziert, fĂŒr viele Berufsgruppen gab es Zusatzrenten. Diese bezahlen bis heute zu einem großen Teil die Ost-BundeslĂ€nder. Es handelt sich um eine Milliardensumme.

Die ostdeutschen BundeslĂ€nder haben fĂŒr die Zusatz- und Sonderrenten der DDR im vergangenen Jahr rund 2,5 Milliarden Euro aufgebracht. Diese Zahlen nannte das Finanzministerium in Sachsen-Anhalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Allein in diesem Bundesland fielen 396 Millionen Euro an.