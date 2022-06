Aktualisiert am 13.06.2022 - 12:01 Uhr

Aktualisiert am 13.06.2022 - 12:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Voraussichtlich im September will die EZB den Einlagezins anheben, der aktuell im Minusbereich liegt und den GeldhĂ€user in Form von Strafzinsen an die Kunden weitergeben. Nun hat die Deutsche Bank angekĂŒndigt, diese Negativzinsen bald abzuschaffen.