Aktualisiert am 14.06.2022 - 17:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Volkswagen -Mitarbeiter wehrt sich vor Gericht gegen die Gendersprache bei der Konzerntochter Audi. Vor dem Landgericht Ingolstadt zitierte der Kl├Ąger am Dienstag aus Arbeitsanweisungen von Audi an ihn mit Formulierungen wie: "Der_die BSM-Expertin ist qualifizierte_r Fachexpert_in". Der Vorsitzende Richter schlug zur g├╝tlichen Einigung vor, den Kl├Ąger k├╝nftig in herk├Âmmlicher Sprache anzuschreiben. Die Audi-Anw├Ąlte lehnten dies aber als nicht praktikabel und nicht handhabbar ab.