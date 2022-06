Demnach soll sich Marsalek Ende 2018 f├╝r den Aufbau einer S├Âldnerarmee in Libyen eingesetzt haben. Unterst├╝tzung f├╝r diesen Plan hat Marsalek dabei offenbar in Russland gesucht.

Auch Leogrande best├Ątigt: "Jan hatte eine Obsession f├╝rs Milit├Ąrische." Marsalek habe mehrmals von seinen Reisen nach Libyen oder Tunesien erz├Ąhlt. Und auch, dass er "eine schusssichere Weste tragen durfte". Da "ging ihm das Herz auf", so Leogrande ├╝ber seinen Ex-Kollegen.

"Er war stets auf Achse. Oftmals wusste niemand, wo er gerade eigentlich ist", so Leogrande ├╝ber den Mann, der mehrere falsche P├Ąsse besessen haben will, Kontakte zu Spionen und russischen Oligarchen pflegte und einmal vor Londoner B├Ârsenmaklern mit der Formel des Nervengifts Nowitschok geprahlt haben soll. Gesteuert hat er dieses Netzwerk von seiner gemieteten Villa aus in der M├╝nchner Prinzregentenstra├če 61.