Der Luftfahrtunternehmer Silvius Dornier ist tot. Der Gründer der Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt und des Dornier Museums in Friedrichshafen sei am Sonntag im Alter von 95 Jahren in München im Kreise seiner Familie gestorben, teilte seine Familie am Montag mit. Er hinterlässt demnach 7 Kinder und 17 Enkelkinder. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.