Hohe Inflation: Ökonomen erklären Tankrabatt für gescheitert

Nachhaltig g├╝nstiger ist das Leben dadurch nicht geworden ÔÇô was auch f├╝r die Euro-Zone insgesamt gilt. "So haben sich die Kraftstoffe trotz der Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel in Deutschland europaweit im Juni gegen├╝ber Mai um sch├Ątzungsweise 2,5 Prozent verteuert", sagte Commerzbank-├ľkonom Christoph Weil. "Auch bei Nahrungsmittel ist der Preisauftrieb unver├Ąndert hoch." F├╝r die Euro-Zone erwarten die von Reuters befragten 16 Volkswirte daher einen Anstieg der Inflationsrate auf den Rekordwert von 8,3 Prozent, nach 8,1 Prozent im Mai.