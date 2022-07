Konzertierte Aktion: Eigentlich kann Olaf Scholz gar nichts tun

Doch auch Scholz selbst dämpfte die Erwartungen, kassierte noch am Vortag den entscheidenden Vorschlag ein, der aus seinem Kanzleramt kam. Dabei ging es darum, die Beschäftigten mit einer Einmalzahlung zu entlasten: zu zahlen durch die Unternehmen, flankiert durch den Staat, der auf Steuern und Abgaben auf die Geldspritze verzichten würde, und ein Stück weit ausgeglichen durch gewerkschaftliche Lohnzurückhaltung in Tarifverhandlungen.

Scholz sind Hände gebunden

Bei dem Pressestatement nach dem Treffen am Montag äußerte sich Scholz schließlich gar nicht mehr dazu. Stattdessen kündigte er an, in den kommenden Wochen "Instrumente zu entwickeln und Wege zu finden, wie wir auf diese historischen Herausforderungen reagieren werden". Daher seien regelmäßige Treffen geplant. Wie diese Instrumente aussehen? Fraglich.

Ergebnisse der Aktion sollen im Herbst stehen. Allerdings ist offen, was sie ĂĽberhaupt leisten kann. Immerhin steckt Scholz in einer schwierigen Situation. Er muss nun betonen, zu handeln, etwas gegen die steigenden Preise zu tun.

"Wir stehen zusammen"

Und so bleibt am Ende fĂĽr Scholz nur die Gewissheit: Es bleibt ungewiss. So bitter das sein mag fĂĽr einen, der stets die Kontrolle behalten will.