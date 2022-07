Milliardär Kühne wird größter Lufthansa-Aktionär

Damit hat K√ľhne den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland als gr√∂√üten Anteilseigner abgel√∂st. Der Bund h√§lt 14,1 Prozent des MDax-Konzerns. Der WSF muss aber nach der erfolgten R√ľckzahlung der staatlichen Direkthilfen durch das Unternehmen, die in der Corona-Krise notwendig geworden waren, seine Anteile bis Oktober 2023 wieder abgeben.

K√ľhne verfolgt strategische Ziele

Die Aufstockung durch K√ľhne √ľberrascht nicht. Seine Gesellschaft K√ľhne Aviation (KA) hatte laut einer Pflichtmeldung der Lufthansa vom Mai mit √úberschreiten der 10-Prozent-Schwelle bereits erkl√§rt, dass sie mit der Investition strategische Ziele verfolge und weitere Zuk√§ufe in den n√§chsten zw√∂lf Monaten nicht ausschlie√üe. Einen Sitz im Aufsichtsrat werde der Gro√üaktion√§r annehmen und eine geeignete Pers√∂nlichkeit benennen, hie√ü es.

K√ľhne ist Mehrheitsaktion√§r des Logistikkonzerns K√ľhne + Nagel und Gro√üaktion√§r der Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd. Der Unternehmer k√∂nnte es laut Branchenbeobachtern vor allem auf das lukrative Frachtgesch√§ft der Lufthansa abgesehen haben. So investierten einige gro√üe Reedereien, die in der Corona-Pandemie dank hoher Frachtraten viel Geld verdienten, zuletzt in den Luftfrachtbereich.