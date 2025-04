So führen Sie eine Überweisung nach Russland durch

Alternative Wege gehen

Die aktuell beste Methode (Stand 02/2025), Geld nach Russland zu überweisen, ist, sich einer Kryptowährung zu bedienen. Dafür müssen Sie und der Zahlungsempfänger in Russland eine Krypto-Wallet erstellen. Kaufen Sie die benötigte Menge an Kryptowährung und senden Sie diese zur Krypto-Wallet Ihres Zahlungsempfängers.

Alternativ nutzen Sie einen VPN-Zugang und PayPal als Zahlungsdienstleister. Nachdem sich der Zahlungsempfänger in Russland angemeldet hat, sollte er einen Standort wählen, der sich nicht in Russland befindet. Am gewählten Standort muss PayPal natürlich funktionieren.

Es ist auch möglich, dass Sie das Geld in Deutschland abheben und als Bargeld per Briefpost versenden. Schicken Sie den Brief mit der Zusatzleistung "Wert International". Damit haben Sie einen rechtsgültigen Nachweis über die Einlieferung und erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer. Außerdem ist der Brief höher versichert als bei einem Einschreiben.