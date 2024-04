Aktualisiert am 07.04.2024 - 14:25 Uhr

Die Banken erhöhen die Gebühren für Girokonten. Besonders betroffen sind die Kunden einer Bank. Wer sparen will, sollte vergleichen.

"Infolge der Zinswende ist das Girokonto für viele Banken und Sparkassen zum doppelten Umsatzbringer geworden", sagt Finanzexperte und Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier. "Zum einen bescheren die Kontoguthaben den Geldhäusern inzwischen wieder attraktive Zinsüberschüsse und Überziehungen werden mit höheren Dispozinsen bepreist. Zum anderen drehen viele Kreditinstitute weiter an der Gebührenschraube und generieren dadurch zusätzliche Einnahmen."

Sparkassenkunden haben am seltensten günstige Konditionen

"Insbesondere in dünn besiedelten Gebieten verursacht ein flächendeckendes Filialnetz hohe Kosten, die Sparkassen und Volksbanken über höhere Kontogebühren an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben", erklärt Maier. "Wer im ländlichen Raum lebt und auf die Bankberatung in einer Filiale Wert legt, hat zu den regionalen Kreditinstituten aber oft keine Alternative und toleriert deshalb auch höhere Kontokosten."