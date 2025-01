News folgen Artikel teilen

Wer sich in einem Verein engagiert, kann auch Fehler machen. Wir erklären, was in diesem Zusammenhang die Entlastung des Vorstandes bedeutet.

In einem Verein oder großen Unternehmen gibt es immer jemanden, der die Verantwortung trägt – das ist der Vorstand. Ob er seine Arbeit gut gemacht hat, wird regelmäßig überprüft. Dafür gibt es ein bestimmtes Verfahren, das man "Entlastung des Vorstandes" nennt. Was das genau bedeutet, lesen Sie im Ratgeber.

Was bedeutet es, den Vorstand zu entlasten?

Wird ein Vorstand entlastet, bedeutet das, dass der Verein auf mögliche Forderungen gegen die Vorstandsmitglieder verzichtet. Das können Forderungen auf Schadenersatz sein, wenn der Vorstand etwas falsch gemacht hätte.

Bevor es so weit kommt, schauen sich die Mitglieder des Vereins genau an, ob alles korrekt abgelaufen ist. Wenn das der Fall ist, wird der Vorstand entlastet – also von der Verantwortung für diese Dinge freigesprochen. Dann haftet er nicht mehr persönlich für Fehler.

Was passiert, wenn die Entlastung verweigert wird?

Kein Vorstandsmitglied hat automatisch das Recht, entlastet zu werden. Oft steht in der Satzung, dass die Mitglieder des Vereins über die Entlastung abstimmen müssen. Dabei kann es auch passieren, dass die Entlastung abgelehnt wird. Das bedeutet, die Mitglieder haben kein Vertrauen mehr in die Arbeit des Vorstandes. In so einem Fall könnten mögliche Forderungen, zum Beispiel auf Schadenersatz, bestehen bleiben.