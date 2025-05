Was sind latente Steuern? Einfach erklärt

Latente Steuern werden auf speziellen Konten erfasst und in der Bilanz ausgewiesen. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Es gibt zwei Arten von latenten Steuern. Doch was steckt überhaupt hinter dem Begriff? Finden Sie im Ratgeber eine Erklärung.

Latente Steuern sind zukünftige Steuerlasten oder Steuervorteile, die sich aus vorübergehenden Unterschieden zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz eines Unternehmens ergeben. Sie werden in der Bilanz angegeben und dienen dazu, ein vollständigeres und realistischeres Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu zeigen. Welche Arten latenter Steuern es gibt und weshalb sie wichtig sind, erfahren Sie hier.

Was latente Steuern sind: Erklärung und Einordnung des Begriffs

Die Berechnung latenter Steuern erfolgt anhand der Differenzen zwischen den Wertansätzen in der Handels- und Steuerbilanz, wobei in der Regel ein Steuersatz von 30 Prozent angewendet wird. Latente Steuern werden auf speziellen Konten erfasst und in der Bilanz ausgewiesen.