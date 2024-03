Handwerkerleistungen machen sich bezahlt. Denn einen Teil der Kosten dürfen Sie in der Steuererklärung geltend machen. Möglich ist das bis zu einer Höchstgrenze von 6.000 Euro im Jahr. 20 Prozent des gezahlten Betrags mindern dann direkt Ihre Steuerlast. Im besten Fall zahlen Sie also 1.200 Euro weniger Einkommenssteuer.

Handwerkerleistungen absetzen: Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Das Finanzamt lässt sich zudem nur dann an den Kosten beteiligen, wenn es sich nicht um Neubaumaßnahmen handelt. Die Arbeiten müssen dazu dienen, Räume, Geräte oder Einrichtung zu renovieren oder zu erhalten.

Welche Handwerkerkosten kann ich absetzen und welche nicht?

Wo trage ich Handwerkerleistungen in der Steuererklärung ein?

Handwerkerleistungen tragen Sie in der Steuererklärung in der Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen in Zeile 6 ein. Die Mehrwertsteuer wird mit angegeben.