Zusätzlich fällt auf diese Kapitalertragsteuer ein Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent an. Gehören Sie der Kirche an, zahlen Sie auch noch eine Kirchensteuer, die in Bayern und Baden-Württemberg 8 Prozent und in den übrigen Bundesländern 9 Prozent beträgt. Als Rentner müssen Sie in einigen Fällen keine Kapitalertragsteuer zahlen.