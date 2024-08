Diese Kosten können Sie von der Steuer absetzen

Bewirtung von Mitarbeitern

Erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa in einer Betriebskantine unentgeltlich oder verbilligt Mahlzeiten, kann der Chef die Bewirtungskosten in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehen.

Die Bewirtung erfolgt aus betrieblichen und nicht aus geschäftlichen Gründen. Die in den Bewirtungskosten enthaltene Umsatzsteuer können Unternehmen in vollem Umfang geltend machen.

Geschäftlich veranlasste Bewirtungen

Dagegen sind Bewirtungen in der eigenen Wohnung nicht abzugsfähig. Auch unverhältnismäßig hohe Ausgaben, beispielsweise für Besuche in Nachtclubs oder Edelrestaurants, lassen sich steuerlich nicht absetzen. Die Kosten müssen stets in einem angemessenen Verhältnis zum geschäftlichen Anlass stehen.

Welche Anforderungen ein Bewirtungsbeleg erfüllen muss

Allgemeine formelle Anforderungen

Es ist wichtig zu beachten, dass handschriftliche Rechnungen oder Quittungen in keinem Fall ausreichen. Am besten ist es, wenn der Bewirtungsbeleg maschinell, also durch eine Registrierkasse erstellt und ausgedruckt wurde. Mit modernen Kassensystemen können Belege sogar per E-Mail versendet und buchhalterisch abgelegt werden.