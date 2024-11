Der Traum vom Riesengewinn treibt jede Woche Lottospieler in ganz Deutschland in die Lottofilialen, um 6 aus 49 zu tippen. Jeden Mittwoch und Samstag wird hier gezogen. Beim Eurojackpot versuchen Tipper aus 18 europäischen Ländern hingegen jeden Freitag, die notwendigen sieben Zahlen richtig anzukreuzen.

Müssen Lottogewinne versteuert werden?

Wo muss ich mich bei einem Gewinn melden?

Kleinere Gewinne werden in den Lottofilialen bar ausgezahlt. Hier gelten jedoch unterschiedliche Maximalhöhen je nach Bundesland, in der Regel werden Beträge bis 500 oder 1.000 Euro in bar ausgezahlt. Allerdings ist das erst am nächsten Werktag nach der Ziehung möglich.