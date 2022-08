Energiepreispauschale (EPP) ab September: Wer bekommt 300 Euro?

Kommt bald noch eine Energiepreispauschale?

Bundeskanzler Olaf Scholz will in den kommenden Wochen ein drittes Entlastungspaket im Kabinett beschließen. Dabei könnte auch eine Neuauflage der Energiepreispauschale im Winter diskutiert werden, wenn die Bürger ihre Rechnungen für Energie erhalten.

Als Befürworter einer zweiten Pauschale zeigte sich bereits der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Man müsse den Menschen schon jetzt unter die Arme greifen, sagte er der "Welt", "beispielsweise durch eine Direktzahlung noch in diesem Jahr an jeden Erwachsenen und jedes Kind, auch an Studierende und Rentnerinnen und Rentner." Als Größenordnung "für eine solche Energiepauschale II" nannte er wieder die Summe von 300 Euro pro Person.