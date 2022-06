Glas

Im Fall eines russischen Lieferstopps f├╝r Erdgas w├╝rde sich die Glasindustrie nach Verbandsangaben Sch├Ąden in H├Âhe von 50 Millionen Euro je Anlage gegen├╝bersehen. Damit die Produktionsst├Ątten nicht irreversibel besch├Ądigt werden, braucht die Industrie mindestens 70 Prozent des Erdgases, das der Branche im Normalbetrieb zur Verf├╝gung steht, sagt der Bundesverband Glas. Selbst dann gebe es Produktionsausf├Ąlle, die beispielsweise die europ├Ąischen Lieferketten in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizin-, Automobil-, Solar- und Bauindustrie unterbrechen w├╝rden.

Bei einem Lieferstopp w├╝rden die Anlagen zerst├Ârt werden, zudem drohe in den Fabriken in diesem Fall eine Explosionsgefahr, warnt der Verband. Auch der Wiederaufbau der zerst├Ârten Anlagen k├Ânnte Monate bis zu zwei Jahren dauern und die Branche daher empfindlich treffen.

Aluminium

Im Produktionsprozess ist der Rohstoff nicht zu ersetzen, sodass auch in dieser Branche bei einem Lieferstopp die Produktion stillstehen m├╝sste. Knapp 73.000 Menschen sind in der Aluminiumbranche in Deutschland besch├Ąftigt, Lieferausf├Ąlle w├╝rden zudem eine noch wichtigere Branche treffen: Fast die H├Ąlfte des Umsatzes macht der Aluminiumsektor mit der Autoindustrie, gibt der Gesamtverband Aluminiumindustrie Deutschland an.