Getreideexporte ĂĽber die Westgrenze

Eisenbahntransport in die EU mit Hindernissen

Der US-Präsident Joe Biden unterstützt dieses Vorhaben. Die Regierung in Washington entwickle in Abstimmung mit den europäischen Partnern einen Plan für den Abtransport von Getreide auf dem Schienenweg, sagt Biden auf einem Gewerkschaftstag in Philadelphia.

Eine Herausforderung ist, dass ukrainische Gleise eine andere Spurweite als die Gleise in der EU haben."Deshalb werden wir an den Grenzen der Ukraine, auch in Polen, Silos bauen, vorläufige Silos." Das Getreide könne somit von ukrainischen Eisenbahnwaggons in die neuen Silos und dann auf europäische Güterwaggons verladen werden, um es "auf dem Seeweg in die ganze Welt zu bringen."