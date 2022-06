Bereits jetzt ist die Lage "angespannt", wie die Bundesnetzagentur am Dienstag mitteilte. Noch gilt die erste Stufe des "Notfallplans Gas". Dieser Plan regelt, wie die Bundesregierung im Krisenfall das verbleibende Gas verteilt. Doch ein Bericht der "Welt" am Mittwochabend legte nahe, dass die zweite Stufe bald ausgelöst werden könnte ( t-online berichtete ).

Wie weit sind die Vorbereitungen für den nächsten Winter?

Die Gasspeicher sind aktuell zu rund 57 Prozent gefüllt. Laut Branchenverband Ines beläuft sich das Gasspeichervolumen in Deutschland insgesamt auf einen Energiegehalt von maximal rund 256 Terawattstunden. Das entspricht etwa einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland (rund 1.000 Terawattstunden). "Dieses Speichervolumen alleine kann Deutschland zwei bis drei durchschnittlich kalte Wintermonate mit Gas versorgen", sagt die Bundesregierung.

Was hat Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagen?

So könnte analog zum Mechanismus beim Kohleausstieg auch Gas eingespeichert werden. Das läuft wie folgt ab: Die Firmenkunden bieten um die Höhe staatlicher Entschädigungszahlungen, das niedrigste Gebot erhält den Zuschlag. Dahinter steht der Gedanke, dass diejenigen, die niedrige Gebote abgeben, am ehesten auf das Gas verzichten können und durch die Entschädigungszahlungen auf Alternativen ausweichen können, die ohne die Zuschüsse zu teuer wären. Im Ernstfall käme dann das Gas noch an all jene Betriebe, die am wenigsten darauf verzichten können.