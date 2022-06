Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck k├Ânnte in den kommenden Tagen die zweite Stufe im Notfallplan Gas ausrufen. F├╝r Unternehmen und Verbraucher h├Ątte das erhebliche Konsequenzen, denn ihnen drohen sofortige Preiserh├Âhungen beim Erdgas. Ein Automatismus ist dies aber nicht. Die erst im Mai erm├Âglichte Preisanpassungsklausel ist an Bedingungen gekn├╝pft.

Der Vorstand des Interessenverbandes Zukunft Gas, Timm Kehler, mahnte am Mittwoch: "Die Ausrufung der n├Ąchsten Stufe im Notfallplan wird zu gro├čen Verwerfungen am Markt f├╝hren und muss daher sorgf├Ąltig vorbereitet werden. Wir warnen daher vor einer voreiligen Ausrufung der Alarmstufe, ohne dass vorher alle notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen sind."

Ausl├Âser sind gedrosselte Lieferungen

Die Energieversorger sollten davon ausgehen, dass die Ausrufung der Alarmstufe innerhalb von f├╝nf bis zehn Tagen erfolge, k├╝ndigte Habecks Energie-Staatssekret├Ąr Patrick Graichen am Montag in einer internen Sitzung in gro├čer Runde beim Bundesverband der Elektrizit├Ąts- und Wasserwirtschaft an. Ein entsprechender Bericht der "Welt" wurde Reuters aus Teilnehmerkreisen best├Ątigt. Das Ministerium sagt dazu wenig. "Wir entscheiden nach aktueller Lage und aktuellem Lagebild", betonte eine Sprecherin. "Die Versorgungssicherheit ist aktuell weiter gew├Ąhrleistet, aber die Lage ist ernst."