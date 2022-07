Warnungen vor Zugriff Chinas auf Windenergie

In Deutschland und den Niederlanden w├Ąchst die Sorge vor einem Zugriff chinesischer Firmen auf die europ├Ąischen Windenergienetze. Holger Berens, Vorstandschef des Bundesverbands f├╝r den Schutz Kritischer Infrastrukturen, fordert deshalb klare Regelungen zum Schutz der Energienetze ÔÇô nach dem Vorbild des im vergangenen Jahr versch├Ąrften IT-Sicherheitsgesetzes, das den chinesischen Ausr├╝ster Huawei faktisch vom Bau der 5G-Netze ausschloss.

China liefert gro├če Teile der Infrastruktur

Deutschland stehe vor einem Dilemma, sagte Tim Holt, Vorstand von Siemens Energy , dem Spiegel. "Die Bundesregierung steht vor der schwierigen Frage, wie sie beschleunigte Energiewende und den Schutz kritischer Infrastruktur in Einklang bringt", so Holt.

10 der 15 gr├Â├čten Hersteller von Windturbinen kommen aus China. Und auch bei der Infrastruktur ÔÇô Umspannwerken, Konvertern und Hochspannungsleitungen ÔÇô f├╝hrt an den Chinesen kaum ein Weg vorbei. Deutschland f├╝rchtet deshalb eine wachsende Abh├Ąngigkeit, zumal in der Netzinfrastruktur sensible Software steckt.